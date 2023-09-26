الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتكاسة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة جولر وغيابه شهر

جولر
جولر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه التركي أردا جولر خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة لاس بالماس غدًا ضمن مباريات الجولة السابعة بالليجا.

وأكد النادي تعرض الدولي التركي لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى في تدريبات النادي اليوم الأخيرة قبل لقاء لاس بالماس.

وأوضحت التقارير أن اللاعب التركي سيغيب لمدة لا تقل عن شهر عن الملاعب.

وكان جولر قد تعرض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة في جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتغيب عن المشاركة في مباريات ريال مدريد الودية وخضع لعملية جراحية ناجحة في أغسطس الماضي.

 صفقة جولر إلى ريال مدريد

وكان جولر قد انتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من فنربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 18 مليون يورو + إضافات.

يُذكر أن ريال مدريد قد أعلن عن إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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