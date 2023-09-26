الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف صبحى: المركز القومى لتدريب المنتخبات غيّر ثقافة الرياضة فى مصر

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تطوير وإنشاء وحدات الطب الرياضي في المحافظات، كما تم إنشاء مراكز التنمية الشبابية، وهذا التطوير بناء على توجيه القيادة السياسية التي تهدف تطوير القطاع الرياضي بالمحافظات المصرية كافة، ولهذا بالتعاون مع القطاع الخاص تم تطوير عدد من مراكز الشباب بمختلف المحافظات، هذا علاوة عن تدشين عدد آخر من هذه المراكز.

تطوير مراكز الشباب


وأشار الدكتور أشرف صبحي، خلال إلقاء كلمته بجلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تراعي كافة الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب وأندية المحافظات.

إنشاء مراكز قومية رياضية 

وأضاف أن المركز القومي لتدريب المنتخبات القومية غير ثقافة المنتخبات القومية وأصبح اللاعب متوفرة لديه كافة الخدمات الرياضية التي يحتاجها، وهذه المراكز جعلت اللاعب المصري يحصل على نفس الخدمات التي كان يتم الحصول عليها من الخارج.

أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السيسي المراكز القومية الرياضية اكسترا نيوز

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