بلافتات وصور تأييد.. الإسماعيلية تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي

تستقبل محافظة الاسماعيلية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته والتي من المقرر أن يقيم أثنائها مؤتمرا بإستاد هيئة قناة السويس، ويتفقد جامعة قناة السويس وعدد المشروعات القومية، بصور لتأييده في الانتخابات الرئاسية.

و شهدت محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية تزيين الطريق الدائري وطرق نمرة 6، ورفع الأعلام وصور للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواطنون يعلنون دعمهم وتأييدهم لترشح الرئيس في الانتخابات

وحرص العديد من المواطنين على وضع صور لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسة ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل حسب الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت أمس الإثنين الجدول الزمني للانتخابات المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يفتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

فيما عبر العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية، عن سعادتهم لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة الإسماعيلية اليوم، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية، وأن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من المشروعات القومية الكبرى منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية

تغييرات إيجابية ومشروعات كبرى بالإسماعيلية في عهد الرئيس السيسي

وقال أحمد بشاري، أن زيارة الرئيس الإسماعيلية كل فترة له إيجابية كبيرة على المحافظة، حيث أن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من المشروعات الكبرى في عهده كما أعادت الحياة مجدداً لمدينة القنطرة شرق بفضل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي غيرت وجه الحياة في مدينة القنطرة الشرف بمد الطرق ورصفها.

وكذلك وتوصيل مياه الشرب للمواطنين، حيث كان الحصول على قطرة مياه من الصنبور شبه مستحيل في السنوات الماضية بالاضافة لتوصيل الصرف الصحي والكهرباء وكذلك توصل الغاز الطبيعي للمواطنين بالاضافة لسقف المنازل المتهالكة وبناء العديد من المدارس والمجمعات الحكومية ونقاط الاسعاف ومراكز ووحدات طب الأسرة