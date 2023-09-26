محمد زكى الألفى لـ"الشاهد": القوات الجوية استمرت فى أعمال القتال بشجاعة خلال حرب أكتوير

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال أكتوبر، إن نيران المدفعية على العدو في معركة الدفرسوار كانت قوية وبإرادة من المشير أبو غزالة.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القوات الجوية استمرت في أعمال القتال طوال فترة العملية بأعداد وجرأة وشجاعة غير عادية.

وأوضح أن الرائد ممدوح فتحي كان قائد فصيلة الصواريخ المضادة للطائرات التي تطلق من الكتف والتي يطلق عليها "ستريلا" وكانت وقتها سرًا من الأسرار، ومن خلالها أسقط طائرتين فوق المعبر.

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.