"رسالة من مجهول" يحصد ذهبية الفيلم القصير بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

حصد الفيلم التسجيلي المصري "رسالة من مجهول" الجائزة الذهبية في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى.

الفيلم من إخراج لؤي جلال، ويطرح قضية شائكة لا تنتمي الى منطقة أو ثقافة محددة وهي مرض نقص المناعة "الايدز"، وقالت لجنة التحكيم إنه تعامل مع فكرة العار المجتمعي في دول الشرق المرتبطة بهذا المرض، بطريقة فنية راقية غير مباشرة أو مبتذلة.

وفاز بالجائزة الفضية، الفيلم الروائي السوري "فوتوغراف" إخراج المهند كلثوم، والذي قالت عنه لجنة التحكيم أنه فيلم يحمل صورة بسيطة ومبهجة تصنع تباينا مع الفكرة القاتمة لخلفية بطلي الفيلم، بينما يعالج فكرة تراچيدية بشكل بسيط ومبهج ، وهو ما جعله فيلم خلى تماما من الملل أو الاستعراض.

وذهبت الجائزة البرونزية لفيلم التحريك البرتغالي "آنا مورفوس" إخراج چواو رودريجيز، وقالت عنه لجنة التحكيم، إنه مخرجه استطاع إيصال فكرة درامية بالكامل من خلال الرسوم دون أن يلجأ إلى المباشرة أو اختزال رؤيته لكي تناسب طبيعة أفلام التحريك فجاء الفيلم ممتعا بصريا وذهنيا.

وترأس لجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان الغردقة السينمائي المخرج الروسي رومان دوروفيف، وضمت في عضويتها النجم صبري فواز من مصر ،والمخرج والممثل السعودي عمر الجاسر.