الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بمستشفيات أسوان الجامعية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفيات أسوان الجامعية من طاقم الأطباء والتمريض وفنى المعامل بجولة الميدانية داخل مختلف الأقسام، وخاصة العيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، ومركز التحول الرقمى والمعلومات والذى يشرف على منظومة المراقبة والكاميرات، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تسير بخطوات محسوبة ودقيقة لزيادة عدد الآسرة والإمكانيات القادرة على التعامل مع كافة المترددين على المستشفيات.

جاء ذلك من أجل الوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

تفاصيل الجولة الميدانية 

تابع المحافظ ملفات الحضور والانصراف للعاملين، وأيضاً ملفات المرضى المترددين ومدى توفير الخدمة العلاجية لهم ، علاوة على إبداء بعض الملاحظات التى سيتم تلافيها بالشكل المطلوب. 

وأكد محافظ أسوان أنه مع التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل نهاية العام الحالي ، والتي تضم 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط عن مستشفيات أسوان الجامعية، وبالتالي القدرة على أداء الخدمة الطبية بجودة أعلى. 

فيما عرض الدكتور محمد صلاح الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التشغيل الكامل لمستشفى الباطنة ، والمكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير منهم 58 سرير للعناية المركزة مدعمة بـ 95 جهاز تنفس صناعى ، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى. 

مستشفى الاستقبال والطوارئ 

ولفت أنه جارى إنشاء مستشفي الاستقبال والطوارئ الجديد بنسبة تنفيذ 50%، والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية، واستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى، وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفيات أسوان الجامعية، والتى تشمل أيضاً مشروع إنشاء قسم العظام الجديد، والذى تم تنفيذه بنسبة 100 %، وسيتم تشغيله قريباً بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سريرا و2 غرفة عمليات، علاوة على إعادة تأهيل قسم الإستقبال القديم.

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مستشفى أسوان الجامعي محافظ أسوان مستشفي الاستقبال والطوارئ الجديدة جولة ميدانية التأمين الصحي الشامل

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