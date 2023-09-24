الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“التضامن” تحذر المواطنين من روابط تسجيل الحصول على مساعدات مالية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، مساء الأحد، بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها مساعدات أو منحًا مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg.

وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية، التي تنشرها يوميًا.

التضامن وزارة التضامن أخبار وزارة التضامن منح مالية لمساعدة المواطنين

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