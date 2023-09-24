الباز: الدبلوماسية المصرية فى ملف سد النهضة حبالها طويلة جدًا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سامح شكري وزير الخارجية وجه عدة رسائل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن موقف مصر في بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن وزير الخارجية أكد مجموعة ثوابت، فيما يتعلق بسد النهضة وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.

الباز: الدبلوماسية المصرية العامة في سد النهضة ستحقق هدفها مهما طال الأمد

وأوضح أنه فيما يخص سد النهضة، أكد شكري أن مصر لا تمانع تحقيق الآخرين للتنمية لكن دون الإضرار بمصالح مصر.

وعقب الباز: "الدبلوماسية المصرية العامة في سد النهضة حبالها طويلة جدًا لتصل إلى الهدف، وهو اتفاق قانوني ملزم في قواعد الملء والتشغيل، ومصر تتعامل بصبر طويل في مفاوضات السد وعرض القضية على المجتمع الدولي من أجل هذا الهدف، ومتأكد أن الدبلوماسية المصرية مهما طال الأمد ستنجح في تحقيقه".