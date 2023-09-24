الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم شقة عروسين في مركز إهناسيا ببني سويف

حريق
حريق

التهم حريق محتويات شقة عروسين حديثي الزواج نتيجة ماس كهربائي شب بعش الزوجية بمنطقة شارع طريق البديني بمدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف دون خسائر بشرية.

امن بني سويف يتلقي بلاغاً بوقوع حريق

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بشارع طريق البديني بمدينة إهناسيا، نتيجة إندلاع النيران بشقة سكنية بالطابق الثاني للمنزل الذي يقطنه عروسان حديثي الزواج.

انتقال رجال الإطفاء إلي محل الواقعة

وانتقل رجال الإطفاء رفقة سيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنوا بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل إمتدادها لباقي المنزل والمنازل المتأخمة، وتبين نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية بالشقة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة "محمد.س.ج" 23 عامًا، خياط، التي يقطنها بمنزل ملك والده، بعد أن تزوج منذ عدة أيام، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل "غرفة نوم خشب وأنتريه، ومحتويات المطبخ والأجهزة الكهربائية والمفروشات".

تبين من المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في إندلاع النيران، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

وقال رجب جمعة، عم الزوج إنه فوجئ بإستغاثات من منزل شقيقه، بسبب إندلاع حريق بشقة نجل شقيقه "المتزوج حديثًا" وعندما هرع للطابق الثاني، تبين نشوب النيران بمحتويات الشقة، ونظرًا لكثافة الدخان لم يتمكن من الدخول ومحاولة إخماد النيران فأبلغ على الفور الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق.

أضاف أن نجل شقيقه، في بداية العقد الثاني من العمر، ويعمل خياط، متزوج حديثًا وأصيب بصدمه بعدما شاهد محتويات شقته تلتهمها النيران أمام عينيه، قبل أن يسدد القسط الثاني من ثمنها، لافتًا إلى أن النيران أتت على محتويات الشقة بالكامل، ولم يتبقى منها سوى الجدران.

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