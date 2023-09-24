الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري تخطيط عمراني: الأسواق الحضارية نقلة مهمة في تطوير عواصم المحافظات

تطوير عواصم المحافظات
تطوير عواصم المحافظات

أوضح الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني أهمية تطوير عواصم المحافظات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الأسواق الحضارية نقلة مهمة في إطار تطوير عواصم المحافظات.

وأضاف أن القيمة النوعية من هذا الموضوع هو محاولة تقليل الاقتصاد غير الرسمي داخل الدولة والذي كان في كثير من الأحيان يحوي مشكلة تجميع الضرائب وعدم التحكم في الأسعار الموجودة والذي يضر بالمواطن.

وأشار إلى أن أغلب الأسواق الموجودة والبديلة عنها الحضارية يحتوي علي نوع من العنف حتى يجد مسطح معين في منطقة بالسوق، موضحاً أنه تم حل هذه المشكلة بالأسواق الحضارية التي تحفظ حق التاجر وتوفر صورة حضارية للمجتمع.

سعيد حسانين عواصم المحافظات اكسترا نيوز التخطيط العمراني

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