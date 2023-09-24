الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مؤسسة مجدى يعقوب توقيع شراكة مع شركة سنترو العالمية لتقديم خدمات بالمجان لمدة عام

موسسة مجدى يعقوب
موسسة مجدى يعقوب

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، توقيع شراكة مع شركة سنترو العالمية، لتقديم الشركة خدمات مراكز الاتصال بالمجان لصالح المؤسسة لمدة عام؛ بهدف إتاحة الوصول لخدمات المتبرعين  في مصر، والتسهيل على راغبي التبرع لصالح بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، الذين يمكنهم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمؤسسة، والاستفسار عن طرق التبرع، كما يمكنهم الحصول على خدمة دفع التبرعات من المنزل عن طريق مندوبي التحصيل.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة مجدي يعقوب للقلب على تعزيز التواصل مع الراغبين في دعم المرضى الذين يتلقون علاجهم في مركز أسوان للقلب، والرد على أية استفسارات تتعلق بالتبرعات، إضافة إلى تشجيع المواطنين على التبرع لسرعة إنجاز مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، وتدريب المزيد من الكوادر الطبية، بما ينعكس على الحفاظ على مستويات عالية من الرعاية الصحية المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع.

أعربت السيدة/ زينة توكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن تقديرها وامتنانها لدعم شركة سنترو للمؤسسة عبر التبرع لتقديم خدمات مراكز الاتصال بالمجان، مما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة في جمع التبرعات لصالح استكمال مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في غرب القاهرة، لمضاعفة أعداد المرضى المستفيدين من خدمات المؤسسات.

 

من جانبه قال السيد/ هشام فرج، الرئيس التنفيذي لشركة سنترو: "يسعدنا دعم مركز اتصال مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، ونتطلع إلى المساعدة في تحقيق أهداف المؤسسة النبيلة في توفير الرعاية الصحية للأطفال في مصر. إن العالم يحتاج إلى المزيد من الناس الذين يردون الجميل. فهم الذين يحولون التحديات إلى فرص، ويجدون القوة من خلال مساعدة الآخرين. إن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب تعد مثالاً رائعًا للمنظمة التي تفعل ذلك باستمرار."

 

ونجحت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الإنشائية لمركز الجديد للقلب بمدينة حدائق أكتوبر، والمقام على مساحة 35 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر، ويضم 304 سريرًا لخدمة 120 ألف مريض سنويًا وإجراء 12 ألف عملية سنويًا يخصص 60% منها للأطفال، فضلًا عن توفير التدريب الطبي العملي لأكثر من 1500 طبيب وجراح، وتساعد التبرعات الجديدة المؤسسة في الانتهاء من التجهيزات لبدء تقديم الخدمات في القريب العاجل.
 

مؤسسة مجدي يعقوب شركة سنترو العالمية مركز أسوان للقلب

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