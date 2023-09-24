الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تسقط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فى بيلجورود وكورسك

طائرتين بدون طيار
طائرتين بدون طيار أوكرانيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سقوط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين بعد ظهر اليوم في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك الروسيتين المحاذيتين للحدود الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، إنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا.

وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق بيلجورود وكورسك.

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من جانبه، صرح حاكم بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من مدينة بيلجورود.

وأشار غلادكوف إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم كورسك رومان ستاروفويت أن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى إداريًا في مدينة كورسك، مخلفة إضرارًا طفيفة في سقفه.

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 260 طائرة خلال الأسبوع الماضي

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت عن إسقاط 260 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض 60 صاروخًا، وقنبلة من طراز "هيمارس"، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، دمرت قوات الدفاع الجوى الروسية وأنظمة الحرب الإلكترونية 257 طائرة بدون طيار أوكرانية واعترضت 46 صاروخًا من طراز هيمارس، و9 صواريخ موجهة من طراز ستورم شادو، وقنبلتين جويتين، و3 صواريخ هارم المضادة للرادارات".

أضاف البيان أن الطائرات المقاتلة الروسية أسقطت - خلال الأسبوع الماضي- 5 طائرات حربية أوكرانية، مروحيتين و3 مقاتلات، بالإضافة إلى تدمير 4 مراكز مراقبة بالرادار، اثنين فى منطقة زابوريجيا واثنين فى منطقة خيرسون.

وأفاد بأن الجيش الأوكراني، حاول خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة وطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أنه أثناء صد الهجمات دمرت قوات الدفاع الجوى الروسية 5 صواريخ موجهة وصاروخًا من طراز نبتون المضاد للسفن و37 طائرة أوكرانية بدون طيار.

الدفاع الروسية بيلجورود روسيا كييف أنظمة الدفاع الجوي

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