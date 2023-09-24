الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى حفل مناقشة روايته.. أشرف العشماوى: الفن يروى التاريخ الحقيقى

ندوة أشرف العشماوي
ندوة أشرف العشماوي

شهد مبنى قنصلية بوسط البلد، مساء السبت، حفل إطلاق ومناقشة رواية "السرعة القصوى صفر" للروائي أشرف العشماوي، وهي الرواية الصادرة حديثًا عن "الدار المصرية اللبنانية". 

وشهدت الندوة حضور الروائي أشرف العشماوي، والناشر محمد رشاد، وأدارات الحوار الإعلامية منى سراج بحضور العديد من المثقفين منهم إبراهيم عبد المجيد وخالد منتصر والدكتور محمد عفيفي. 

التعاون مع الناشر

في حديثه، أثنى الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، على الروائي أشرف العشماوي لتعاونه مع الناشر كي يخرج العمل في أفضل صورة له، منوهًا بأن العشماوي يهتم دائمًا بسماع الآراء المختلفة حول عمله، ولا يتعالى على آراء الناشر، كما أنه يضع نجاح العمل ووصوله للقراء أولوية تفوق أي اهتمام بالتفاصيل الأخرى. 

ندوة أشرف العشماوي 

أفكار كبرى

من جانبه، تحدث أشرف العشماوي عن وجود أفكار كبرى تشغله في كل كتابة مثل العدل والظلم والقهر المؤثرين على مسار الحياة الإنسانية، ولكن المهم بالنسبة إليه أن يجد الطريقة المثلى والشكل الأنسب للكتابة عما يشغله. 

ونوه العشماوي بأن القصدية في أي فن تفسده، وبالتالي فهو أكثر ميلًا لمنح مساحة لما يتولد لديه من إحساس بفكرة تلح عليه، وهو ما يشكل من تلقاء ذاته عالم الرواية والشخصيات، ويبلور الحكاية التي تصاغ من خلالها الفكرة. 

التاريخ الحقيقي

وقال العشماوي إنه يعتقد دائمًا بأن الفن يروي السردية الحقيقية للتاريخ على عكس الرواية الرسمية للتاريخ والتي تحددها السلطة بكل زمان، ومن ثم يأتي انشغاله بالكتابة عن التاريخ لأهمية السردية الروائية في كشف جوانب مغايرة ولما يمنحه التعاطي مع التاريخ من دلالات تتماس مع الواقع.  

وأوضح العشماوي أن الرواية تتعرض لفترة تحولات جذرية بالمجتمع المصري تمتد من عام 1937 إلى عام 1967. 

التشويق في الرواية

وأشار العشماوي إلى أن الحكاية في الرواية بما تتضمنه من عناصر تشويقية مهمة جدا بالنسبة للرواية كي تصل إلى القارئ بشكل ملائم، فهي الطبقة الأولى التي ينفذ من خلالها كل قارئ إلى لب العمل، مشددًا على أهمية التشويق في كتابة الرواية ومعتبرًا أن الرواية لعب في منتهى الجدية، وكذب في منتهى الصدق.

وتحكي الرواية، حسبما بينت دار النشر، “قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية، وما بين الحقيقة والخيال يسرد العشماوي خيوط الحكاية وينسج فصولها على مهل، يروي لنا قصص الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة مع السُّلطة الدينية على مقعد وحيد من خلال تصوير دقيق لمجتمع غربت شمسه منذ سنوات بعيدة لكن دفئها لم يبرد بعد”.

وهي رواية تشبه جذع شجرة عجوز يضرب بجذوره في أرض التاريخ، راح المؤلف يدق عليه بمعول خفيف، لتتشكل منه شخصيات روايته وتتدفق حكاياتها وتُرسم صُورها وتتحرك أحداثُها في مشهدية عالية بأصوات أبطالها الأربعة، وعلى هامش من مقاطع الإذاعة المصرية عبر ثلاثين عامًا، حتى يصل بك إلى النهاية لتفاجَأ أن القصة لم تبدأ بعد، وأن كل ما فات ربما كان مجرد مقدمة، وأن بقية أحداثها لا تزال مستمرة.

حفل مناقشة روايته أشرف العشماوي الفن يروي التاريخ الحقيقي رواية السرعة القصوى صفر مبنى قنصلية

مواد متعلقة

أشرف العشماوى: لا توجد معارك ثقافية فى مصر.. والروائى يكذب بصدق

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

عاجل.. تفاصيل تنفيذ حاجز الأمواج لحماية ميناء العريش الجديد وموعد انتهائه

عاجل.. مئات البريطانيين يتظاهرون للمطالبة بعودة بلادهم للاتحاد الأوروبى

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

العثور على جثة رجل عجوز وزوجته مقتولان داخل شقتها شرقى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر