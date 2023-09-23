السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال أسبوع.. ضبط 333 مركبة توك توك مخالفة والتحفظ عليها بالغربية

حملات مرورية
حملات مرورية

نظمت إدارة مرور مديرية أمن الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال الأسبوع الماضى ، حيث تم ضبط 333 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها. واتخاذ الإجراءات القانونية الازمه نحو تلك المخالفات وإدخال تلك المركبات الحضانه حتى يتم التصرف بها من قبل النيابة

الاستلام عن مخالفات المرور على موقع بوابة مرور مصر برقم السيارة والرقم القومي

وفى سياق متصل يمكن للمواطن أن يقوم بالاستلام عن مخالفات المرور بإتباع  عدد من التعليمات  على موقع بوابة مرور مصر برقم السيارة والرقم القومي، ثم تقديم التماس لتخفيض المخالفات لفحصه والبت فيه، حيث أتيح لجميع قائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

مركبات التوك توك الدراجات النارية الانضباط المروري ردع المخالفين خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية

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"مرور الغربية" ينظم حملة لضبط المركبات المخالفة بشوارع طنطا

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