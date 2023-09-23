أحمد فؤاد سليم: مصر أصبحت دولة بنّاءة والشعب المصرى طيب وفنان بالفطرة

قال الفنان أحمد فؤاد سليم: “إننا أصبحنا في زمن البنّائين”، معقبًا: "نحن الآن في زمن البناء، الدولة المصرية أصبحت الآن تبني الجسور والطرق والمصانع وتبني مستشفيات وتتجه محو الأحياء القديمة تعيد لها الحياة والرونق مرة أخرى ، بالإضافة إلى أن آثارنا يتم تجديدها".

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، عبر قناة الحياة، أن الشعب المصري شعب طيب وصبور وفنان بالفطرة، وليس بالصدفة أن يكون كل الأنبياء مروا من هنا ويكون لهم مقامات في مصر، متابعا: "مصر ربنا حافظها وهتفضل محفوظة ليوم القيامة".

مشاركة أحمد فؤاد سليم في جلسات الحوار الوطني

وأشار الفنان أحمد فؤاد سليم إلى أنه تحدث في جلسات الحوار الوطني عن الفن وأكد خلال الجلسات أن الفن يمثل هوية مصر.