محافظ بورسعيد: استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث “3 يوليو” بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرًا.

المجمع الصناعي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة

وأشار المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث “3 يوليو” بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها (مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات وأنشطة هندسية) وذلك بإجمالي 72 مصنعًا بحد أقصى طبقًا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.