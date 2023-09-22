الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث “3 يوليو” بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرًا.

IMG-20230922-WA0157

المجمع الصناعي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة

وأشار  المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث “3 يوليو” بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها (مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات وأنشطة هندسية) وذلك بإجمالي 72 مصنعًا بحد أقصى طبقًا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

IMG-20230922-WA0153

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث،  والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

IMG-20230922-WA0154

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

IMG-20230922-WA0156
IMG-20230922-WA0152
مجمع الصناعات جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية اللواء أركان حرب عادل الغضبان بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك في الجولة 1

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

"أنابيب البترول" تُطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها حول مستقبل الهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمس أيام.. ماذا فعل نتنياهو في نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة