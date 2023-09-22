محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة "ويب هيلب" العالمية لمراكز الاتصال لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، وفدًا من شركة “ويب هيلب” العالمية لمراكز الاتصال؛ لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة، وبحضور دكتور علاء الخشن العضو المنتدب، ودكتور أحمد عثمان المستشار الفني.

استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول مقترح التعاون بين المحافظة والشركة، والذي يتمثل في إقامة فرع للشركة في بورسعيد لخلق 500 فرصة عمل، حيث يأتي ذلك في إطار دعم رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، والذي يسهم بدوره أيضًا في دعم خطة المحافظة نحو الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي في العديد من المجالات، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد، كما تم مناقشة كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة للتعاون بين المحافظة والشركة.

وأكد محافظ بورسعيد على ترحيبه بمقترح التعاون؛ لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وتعد شركة “ويب هيلب” شركة عالمية لها فروع في أكثر من 80 دولة تعمل كمركز لخدمة عملاء لكبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وسيسكو.