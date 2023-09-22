"القاهرة الإخبارية" تكشف كواليس زيارة بابا الفاتيكان لمرسيليا

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن كواليس زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمرسيليا، مؤكدًا أنه أراد توصيل رسالة بأن مرسيليا نموذج للتعايش.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه منذ عام 1355 لم يزر أي بابا للفاتيكان مدينة مرسيليا، مشيرًا إلى أن مرسيليا مدينة متعددة الثقافات والهويات.

وتابع: "عند السير في شوارع مدينة مرسيليا الفرنسية تجد أن 3 من بين كل 5 من جنسيات مختلفة ليس فقط من جنوب المتوسط وإفريقيا، ولكن أيضًا من شمال المتوسط، فهناك فرنسيون من أصول إيطالية وإسبانية ويونانية ومن ألبانيا".

بابا الفاتيكان يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "ميد 2023" بمرسيليا

وأشار إلى أن بابا الفاتيكان يزور مدينة مرسيليا لإرسال رسالة مهمة من خلال ملتقى "ميد 2023" وهو ملتقى للجمعيات المدنية الموجودة في المدينة.

وأوضح أن المؤتمر مستمر من يوم 17 سبتمبر وينتهي غدًا، وبابا الفاتيكان سيشارك فيه رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته في الجلسة الختامية.

وأكد أن مدينة مرسيليا تستقبل البابا فرنسيس في تمام الساعة الخامسة والربع وستكون رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في انتظاره قبل أن يلتقي غدًا الرئيس الفرنسي ماكرون.