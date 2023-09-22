"العامة للعاملين بالصحافة والإعلام" تدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة

ناشدت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من مكتسبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات.

حمل على عاتقه التحديات التي تواجه عمال مصر

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد التحديات التي تواجه عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة، وأطلق يد البناء في كل ربوع مصر من خلال تدشين المشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، إلى جانب تأسيس بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي لبناء نهضة صناعية على أسس علمية صحيحة.

وأضافت النقابة أن الرئيس السيسي لم يغفل عن العمالة غير المنتظمة وتم ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات منها إنشاء صندوق لدعمهم، وتقديم دعم مالي خلال أزمة كورونا، فضلًا عن وثيقة أمان لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

وأشارت النقابة إلى أن الرئيس سعى على مدار السنوات الماضية لتحسين منظومة الأجور التي تأثرت بسبب ارتفاع معدلات التضخم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات في القطاعين العام والخاص.

وثمنت النقابة حرص الرئيس السيسي على خروج قانون عمل متوازن بعد أن وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس رسمت طريقًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.

وأكدت النقابة ثقتها في قدرة الرئيس السيسي على مواصلة مسيرة الإنجازات واتخاذ القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة العالمية على كاهل المصريين.