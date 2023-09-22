الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. راندى جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكى

الجنرال راندي جورج
الجنرال راندي جورج

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين الجنرال راندي جورج رئيسًا لأركان الجيش، والجنرال إريك سميث قائدًا لمشاة البحرية، في الوقت الذي تحرك فيه المشرعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشارلز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، كما صادق مجلس الشيوخ على تعيين "راندي جورج" قائدًا للجيش بأغلبية 96 صوتًا مقابل اعتراض صوت واحد.

واستخدم زعيم الأغلبية الديمقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.

وبدأ "توبرفيل" في عرقلة التعيينات في المناصب العليا في البنتاجون، في مارس احتجاجًا على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنُّها، العام الماضي، وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر، وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.

ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه "شومر" المئات من الترقيات العسكرية الأخرى، التي لا تزال متعثرة بسبب توبرفيل.

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