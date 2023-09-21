"أطياف" يكشف كواليس إنتاج أول أغنية لنصر أكتوبر

كشف الناقد الفني والكاتب الصحفي، أيمن الحكيم، كواليس إنتاج أول أغنية خلال حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن أغاني أكتوبر هي التجلي الكبير في مرحلة مجد الأغنية الوطنية.

وأضاف خلال حوار له ببرنامج "أطياف"، المذاع على قناة "الحياة"، من تقديم الدكتورة صفاء النجار، أن مصر هي من اخترعت الأغنية الوطنية منذ أيام الفراعنة، ولكن الميلاد الحقيقي للأغنية الوطنية كانت مع ثورة 1919، وعلى يد العظيم "سيد درويش".

سيد درويش هو من دشن الأغاني الوطنية

وتابع: "سيد درويش هو من دشن الأغاني الوطنية، "قوم يا مصري"، "أحسن جيوش في العالم جيوشنا"، علاوة على تدشين النشيد الوطني في ذلك الوقت".

وواصل الحكيم: "مجد الأغنية الوطنية المصرية بدأت عام 1952 لأنها كانت ضمن الأسلحة للجيش المصري، وكان هناك كتيبة من الفنانين يشعرون أنهم جزء من المشروع الوطني للدولة المصرية".

وأكد الكاتب الصحفي أن أغان أكتوبر ردت اعتبار المصريين بعد شعورهم بالانكسار في عام النكسة 1967، لافتا إلى أن بليغ حمدي الوحيد من كتيبة الفنانين الذي عافر وكتب "عدى النهار"، ويا حبيبتي يامصر".

واستطرد: "بليغ كلم وجدي الحكيم وكان مسئول عن الإذاعة المصرية، وطلب منه تنفيذ أغان وطنية، ولكن نظرا لحالة الطوارئ في يوم إصدار بيان النصر منع بليغ من دخول المبنى فقدم بلاغًا للشرطة بسبب منعه".

وأوضح الحكيم أن بليغ حمدي دخل عنوة المبنى ونفذ أول أغنية لنصر أكتوبر خلال ساعات وهي "بسم الله والله أكبر"، معلنا تنازله عن أجره متحملا كافة الموارد المالية اللازمة.