الشحات العزازى: الإصلاح لا يكون إلا من فساد موجود أو مظنون

قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إنه ما دام العبد في دائرة الصلاح ولم يلزم غيره بشيء يصبح هذا الرجل محبوبًا للغاية، وذلك لأن الناس جبلوا على حب الصالحين، ولكن عند التحول من دائرة الصلاح إلى الإصلاح يبدأ البعد والهروب، وذلك لأن الإصلاح به شيء من المشقة عند التنفيذ.

إصلاح الأنبياء

وأكد الشحات العزازي، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن جميع الأنبياء كانوا قبل أن يُوحى إليهم صالحين، ولهذا كانت المحبة بالغة للأنبياء وعندما تحول الأنبياء إلى مصلحين تحول الأمر كثيرًا وبدأت المعاداة.

وأضاف في حديثه، أن الإصلاح لا يكون إلا من فساد موجود أو مظنون، ولهذا الإصلاح يولد الكره في قلب العبد تجاه المصلح.

مجانية العيش

وأشار إلى أن المصلح يخرج الناس من منطقة الراحة إلى بذل المزيد من الجهد، يعتادوا على أنه لا يوجد شيء في الحياة بدون ثمن فالمُصلح ليس لديه مفهوم المجانية في العيش.