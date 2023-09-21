تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية خلال جولته التفقدية بجنوب بورسعيد لمتابعة بدء موسم حصاد الأرز، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

محافظ بورسعيد يتفقد مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية

واستعرض المحافظ موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد إحدى السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة، كما حرص المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة آلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات.

محافظ بورسعيد يشهد بدء موسم حصاد محصول الأرز

كان شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء موسم حصاد الأرز بأراضي جنوب المحافظة، بحضور الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بلغت مساحة الأراضى الزراعية المزروعة بالأرز فى نطاق المحافظة 38 ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، وأعرب المحافظ، خلال تفقده المنطقة، عن فخره بالتنمية الزراعية التي تشهدها بورسعيد، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد مستمرة في دعمها لتطوير الإنتاج الزراعي الذي سجل طفرة كبيرة في محصول الأرز خلال هذا العام، موضحا أن هناك خطة يجري تنفيذها من خلال مديرية الزراعة والأجهزة المعنية للنهوض بمنظومة الزراعة في المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود المزارعين وإنتاج أجود المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن أراضي المنطقة أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرا وفيرا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصراره على تعمير هذا المكان.

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، أن المحافظة تقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان مزارعي جنوب بورسعيد بزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية وشدد المحافظ، خلال لقائه مزارعين بجنوب بورسعيد، على أهمية تعمير وزراعة الأرض ومواصلة العمل في إنتاج أجود المحاصيل الزراعية مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف بجانب المزارع وتدعمه بقوة.

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