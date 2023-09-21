عاجل.. إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، إنه تم استهداف السفارة بإطلاق نار دون وقوع إصابات.

وأضاف جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، في تصريح لـ"رويترز"، أن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وتابع: "عند الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".

وقال: "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وقالت مصادر للوكالة، إن "سيارة من نوع "PATHFINDER" سوداء اللون ، زجاجها داكن ومن دون لوحات، مرت أمام السفارة وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر".

وبحسب الموقع، تبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد أُصيبت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة، كما تم قطع الطريق في المنطقة.