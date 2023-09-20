أحد الناجين من إعصار "دانيال": "المياه كسرت الأبواب واللى ملحقش يجرى مات"

أجرت عدسة فضائية القاهرة الإخبارية، حواراً مع عامل مصري من أحد الناجين من إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا منذ أسبوعين، وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين.

وقال المواطن للقاهرة الإخبارية من درنة: "إحنا جالنا ذهول من اللي حصل.. في ناس كتير ماتت.. وكان معايا ناس شغالين من البلد برضه ماتوا من قوة الإعصار ودفع المياه"، متابعاً: "المياه أول ما دخلت علينا كسرت الأبواب واللي ملحقش يجري مات".

وأضاف: "أنا طلعت جثث كتير من اللي ماتوا مع فرق الإنقاذ واللي كان بيقدر يعمل حاجة ويساعد بيعملها ومحدش قال دا مصري ودا ليبي، كنا وقفة رجالة".

400 مهاجر لقوا حتفهم فى الفيضانات

وفي سياق متصل، نقل مكتب إغاثة تابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن تقارير مستشفيات قولها إن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية قولها إن المستشفيات سجلت حتى الآن 4000 حالة وفاة في ليبيا، من بينها 400 مهاجر.

ويقيم آلاف المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مؤقت في ليبيا، يعبر سنويا كثيرون منهم البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر هربا من الفقر والصراعات.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق إن أكثر من 100 ألف مهاجر يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات، منهم ما يزيد على 8000 في مدينة درنة، مضيفة أن معظمهم من تشاد ومصر والسودان.