يستوعب 1200 شخص.. "القاهرة الإخبارية": معسكر الإغاثة المصري بدرنة يواصل إمداداته لليبيين

تحدثت الإعلامية فيروز مكي، عن إمدادات ومساعدات مصر إلى ليبيا من قبل القيادة السياسية والجيش المصري جويًا وبريًا إلى المناطق المنكوبة خاصة مدينة درنة.

وقالت خلال تصريحاتها لفضائية "القاهرة الإخبارية"‘ من درنة، اليوم الأربعاء، إن معسكر الإغاثة المصري بدرنة يواصل إمداداته لإغاثة الليبيين لكل من يتوجه إلى المعسكر لطلب يد العون والمساعدة، مؤكدة أن المعسكر قد يستوعب حتى 1200 شخص.

محتويات معسكر الإغاثة المصري

وأضافت أن هناك 2 من الشباب المصري وصلا إلى معسكر الإغاثة بعد أن تقطعت بهما السبل وجرى إسعاف أحدهما بسبب الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد، موضحة محتويات معسكر الإغاثة المصري حيث يشتمل على التالي