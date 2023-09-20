612 وحدة بـ275 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن مشروع مدينة "توشكى الجديدة"
سلط برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، الضوء على مدينة "مشروع توشكى الجديدة"، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
معلومات عن مشروع مدينة "توشكى الجديدة"
- تقع "توشكى الجديدة" جتوب شرق طريق أسوان- أبوسمبل
- تبلغ مساحة مدينة "توشكى الجديدة" "الكردون الداخلي" 2873 فدانا، ومساحة الكردون الخارجي 10992 فدانا.
- تتراوح مساحات الأراضي الخدمية والاستثمارية في توشكى الجديدة من 252 مترا مربعا إلى 113.400 متر مربع.
- يبلغ عدد وحدات مشروع “توشكى الجديدة" 612 وحدة ضمن مشروع الإسكان المتوسط بتكلفة 275 مليون جنيه.
- يضم مشروع “توشكى الجديدة” العديد من الخدمات منها مسجد بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ووحدة صحية بتكلفة 5.5 مليون جنيه.
- تضم مركزا تجاريا بتكلفة 25 مليون جنيه، ومدرسة بتكلفة 6 مليون جنيه.
- تضم منطقة صناعية بمساحة 19.1 فدانا.