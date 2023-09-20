الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

612 وحدة بـ275 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن مشروع مدينة "توشكى الجديدة"

مشروع مدينة توشكى
مشروع مدينة توشكى الجديدة

سلط برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، الضوء على مدينة "مشروع توشكى الجديدة"، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي: 

معلومات عن مشروع مدينة "توشكى الجديدة"

  • تقع "توشكى الجديدة" جتوب شرق طريق أسوان- أبوسمبل
  • تبلغ مساحة مدينة "توشكى الجديدة" "الكردون الداخلي" 2873 فدانا، ومساحة الكردون الخارجي 10992 فدانا.
  • تتراوح مساحات الأراضي الخدمية والاستثمارية في توشكى الجديدة من 252 مترا مربعا إلى 113.400 متر مربع.
  • يبلغ عدد وحدات مشروع “توشكى الجديدة" 612 وحدة ضمن مشروع الإسكان المتوسط بتكلفة 275 مليون جنيه.
  • يضم مشروع “توشكى الجديدة” العديد من الخدمات منها مسجد بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ووحدة صحية بتكلفة 5.5 مليون جنيه.
  • تضم مركزا تجاريا بتكلفة 25 مليون جنيه، ومدرسة بتكلفة 6 مليون جنيه.
  • تضم منطقة صناعية بمساحة 19.1 فدانا.
توشكى الجديدة مشروع توشكى الجديدة وحدات إسكانية مسجد مركز تجارى مطقة صناعية

مواد متعلقة

أحمد أبو اليزيد: مشروع توشكى حلم تحول لواقع ملموس

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

اليوم.. مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" للكشف عن استعدادات انتخابات الرئاسة

عودة الرئيس السيسي من الإمارات والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

رجال الأعمال المصريون بالكويت: مصر قامت بمجهود كبير جدًا فى تحسين مناخ الاستثمار

أخبار فاتتك|محمد يوسف يوجه نصيحة لمدرب الأهلى وحكم نهائى للشرنوبى ضد سارة الطباخ

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين