612 وحدة بـ275 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن مشروع مدينة "توشكى الجديدة"

سلط برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، الضوء على مدينة "مشروع توشكى الجديدة"، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

معلومات عن مشروع مدينة "توشكى الجديدة"