الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. طرد باهر المحمدي والأهلي يحافظ على تقدمه أمام المصري

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

مرّت 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني من اللقاء المقام مساء اليوم بين الأهلي والمصري في الجولة الأولى من الدوري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف رضا سليم، فيما طرد الحكم باهر المحمدي مدافع المصري بالدقيقة 51 بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وأضاع موديست انفراد تم بالمرمى بالدقيقة 56 حيث سدد الكرة وتصدى لها محمود جاد.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم موعد مباراة الاهلي والمصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي مع المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري في الدوري

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبا عن المواجهة للأسباب مختلفة، وهم كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استعباد كلاً من خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات.

الأهلي والمصري المصرى الاهلى الدوري باهر المحمدى

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