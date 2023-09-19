"زراعة طنطا" تشارك في دورة تدريبية بمحطة البحوث الزراعية بسخا

شارك وفد من كلية زراعة جامعة طنطا، في دورة تدريبية بعنوان "التقنيات الحديثة في مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة" والتي أقيمت بمحطة البحوث الزراعية في سخا، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة جامعة طنط.

ضم الوفد المشارك الدكتور صبحى عبد الرحيم حامد، الأستاذ في كيمياء وسمية المبيدات ورئيس قسم وقاية النبات والدكتور محمد فاضل الشيخ، أستاذ الحشرات الاقتصادية، والدكتورة فاطمة الزهراء حجازي، أستاذ مساعد في الحشرات الاقتصادية والدكتور صبرى عبد المنعم، مدرس في كيمياء وسمية المبيدات.

وأكد الدكتور محمد السيد عميد الكلية، أن المشاركة في هذه الدورة يأتي انطلاقا من دور الكلية المجتمعي في نشر المعرفة، مما يسهم في تعزيز البحث العلمي والتطبيقات العملية في مجال مكافحة الآفات والحفاظ على الحبوب والمواد المخزونة.

تعزيز قدرات الباحثين والعاملين في هذا المجال

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الباحثين والعاملين في هذا المجال، وتحقيق إنتاجية زراعية أفضل وضمان جودة المنتجات الزراعية والسلامة الغذائية.

حفل ختام دورة تأهيل الخريجين لسوق العمل بزراعة طنطا

وفى سياق متصل نظمت كلية الزراعة جامعة طنطا حفل ختام دورة تأهيل الخريجين لسوق العمل، وذلك برعاية الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل هلال، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.