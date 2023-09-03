الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بنظام الساعات المعتمدة.. إطلاق برنامجا للزراعة المحمية للحاصلات البستانية بـ"زراعة طنطا"

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية كبرنامج مميز بكلية الزراعة للدراسة باللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة، لتأهيل كوادر من الخريجين للعمل فى المشروعات القومية الخاصة بالزراعات المحمية، ولتلبية احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا. 

خطة استراتيجية للجامعة لتطوير برامجها العلمية


أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى، أن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية بكلية الزراعة، يأتى ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية فى تطوير برامجها العلمية، واستحداث برامج جديدة طبقاً لدراسات السوق، وتحديد أولوياته لتخريج كوارد مؤهلة بأحدث العلوم ومواكبة للتطورات التكنولوجية، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما يدعم الخطة لاستراتيجية للدولة ويدعم رؤية مصر 2030.

نائب رئيس جامعة طنطا: البرنامج جاء بعد موافقة المجالس الأكاديمية للكلية

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن صدور القرار الوزاري بتعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة جاء بعد موافقة المجالس الأكاديمية للكلية والجامعة ولجنة قطاع الدراسات الزراعية على الإمكانات المادية والبشرية والخطة الدراسية الارشادية المقترحة للطلاب.

من جانبه أضاف الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة أن البرنامج الجديد يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة " علمي " أو ما يعادلها والثانوية الزراعية، ويهدف إلى تنمية المهارات العملية واستخدام التكنولوجيا الملائمة لمعالجة المشكلات الفنية فى مجالات إنتاج الحاصلات الزراعية.

 ويسعى ذلك البرنامج لتأهيل خريجين قادرين على العمل فى شركات انتاج البذور والتقاوى، ومحطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات البستانية، وشركات انتاج شتلات الحاصلات البستانية ومزارع الانتاج العضوى والحيوى للحاصلات البستانية، ومعامل زراعة الأنسجة النباتية للحاصلات البستانية.

إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب زراعة طنطا برنامج الزراعة المحمية

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