ضبط 7.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة اليوم الثلاثاء، عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية تقدر بـ 750 ألف كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، بمركز ومدينة القصاصين.

ضبط 70 قطعة من مصنفات اللحوم والدواجن والمخللات منتهية الصلاحية

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط عدد 70 قطعة من مصنفات اللحوم والدواجن والمخللات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 90 محضر تمويني

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير 90 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، وعدد ٨ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

حملات رقابية على المخابز

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 11 محضر لإنتاج خبر ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر لتجميع الدقيق.



فيما خصصت أرقام للشكاوى التموينية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.