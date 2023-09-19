الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

عرضت فضائية اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

  • مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس.
  • المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
  • يهدف المجلس إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار.
  • مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر.
  • متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
  • اقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية.
  • إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
  • التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
  • اقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.
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