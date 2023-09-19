"إكسترا نيوز" ترصد اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

عرضت فضائية اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر