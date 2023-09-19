"إكسترا نيوز" ترصد اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته
عرضت فضائية اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
اختصاصات المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر
- مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس.
- المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
- يهدف المجلس إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار.
- مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
- اقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية.
- إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
- اقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.