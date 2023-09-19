الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة اقتصادية: الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيًا لتحسين بيئة الاستثمار

حنان رمسيس خبيرة
حنان رمسيس خبيرة أسواق المال

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيا للقطاع الخاص وتم تنفيذ 140 إجراء منها. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضالئية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات تهدف لتعزيز القطاع التنافسي وتشجيع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، وكل هذه إصلاحات تحاول أن تنفذها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص لأنه من القطاعات الداعمة للدولة في النمو الاقتصادي بكل دول العالم. 

الدولة تعمل على قدم وساق لتذليل العقوبات أمام القطاع الخاص

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن القطاع الخاص يساهم بـ 85% من الاقتصاد في دول مثل اليابان وفرنسا  الصين والولايات المتحدة، مصر تنقل التجرية لدعم الاقتصاد وتم وضع قوانين لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل  العمل على قدم وساق، لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

 

الخبيرة بأسواق المال الدولة المصرية لقطاع الخاص لقطاع التنافسي الاقتصاد ليابان و فرنسا و الصين

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