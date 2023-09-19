على مهران: لقاء السيسى وبن زايد تأكيد على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات الشقيقة ولقاءه مع الشيخ محمد بن زايد، تأكيد على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

جهود مصر لدعم واستقرار المنطقة العربية

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم واستقرار المنطقة العربية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بما يحقق مصالح الشعبين.

دعم الأمن القومي العربي والخليجي

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن القومي العربي والخليجي وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للتوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية خاصة والعالم بصفة عامة.

مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الرئيسان يعملان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

كيفية الاستفادة من مؤتمر المناخ كوب 27

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية الاستفادة من مؤتمر المناخ كوب 27 أثناء إقامة كوب 28 في دولة الإمارات للخروج بأقصى استفادة من المؤتمرين في إيجاد حلول حقيقية لأزمة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة في كافة المجالات.

علاقات أخوية الوطيدة

يشار إلى أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.