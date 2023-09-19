الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نوفمبر المقبل.. انطلاق النسخة العاشرة من منتدى أبوظبى للسلم

الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

يحتفل منتدى أبوظبي للسلم بملتقاه العاشر في عاصمة التسامح والاستدامة أبوظبي، خلال الفترة من 14 – 16 نوفمبر المقبل.

ويعقد الملتقى تحت شعار "من أجل سلام مستدام- التحديات والإمكانات"، بحضور رسمي وعلمي كبير ومشاركة نخبوية إماراتية وعربية ودولية واسعة.

ويقام  الاحتفال يقام تحت الرعاية  للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، وبرئاسة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويأتي ختيار هذا الشعار في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 "عام الاستدامة"، تجسيدا لرؤية دولة الإمارات وأهدافها في هذا المجال، وليكون الملتقى بعنوانه ومحاوره مشاركة فكرية فاعلة لإبراز مركزية السلم وضرورته لتعزيز التنمية المستدامة.

ويناقش الملتقى هذا العام محاور عدة من أبرزها: السلم المستدام المفاهيم والإنجازات؛ ومفهوم السلم المستدام وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأزمات العالم المعاصرة والسلم المستدام، والسلم المستدام والتنمية المستدامة، والدبلوماسية الدينية والثقافية والتدابير الوقائية.

ويأتي ملتقى هذا العام، آخذا في الاعتبار رمزية الاحتفاء بمضي 10 سنوات على انطلاقة المنتدى، عقد من الزمن حقق فيه الكثير من أهدافه، وأنجز العديد من مبادراته الرائدة على الصعيدين المحلي والعالمي، بدعم كريم من القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورعاية مستمرة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.

منتدى أبوظبي منتدى أبوظبي للسلم عاصمة التسامح من أجل سلام مستدام التحديات والإمكانات عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن بيه

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