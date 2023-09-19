الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يعلن عن مساعدات إضافية لليبيا بقيمة 11 مليون دولار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخصيص 11 مليون دولار لدعم الأعمال الإغاثية في ليبيا في أعقاب العاصفة المدمرة "دانيال"، التي أودت بحياة الآلاف.

وكانت الخارجية الأمرييكية قد ذكرت قبل أيام أن واشنطن خصصت مليون دولار فقط لدعم الإغاثة في ليبيا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي: "بينما يواصل سكان شرقي ليبيا التعافي وإعادة الإعمار من الفيضانات المدمرة، فإن الولايات المتحدة، ستقدم 11 مليون دولار إضافية لدعم المنظمات المحلية والدولية في الاستجابة لحاجاتهم الإنسانية العاجلة".

وأضاف أن الخارجية الأمريكية والوكالة الأمركية للتنمية الدولية "يو إس أيد" ستساعد في التنسيق اللازم لإيصال هذه المساعدات للأشخاص الذين يحتاجونها.

وستنضم الولايات المتحدة بذلك إلى الجهود المتضافرة التي تبذلها دول ومنظمات أخرى غير ربحية حول العالم لتقديم الدعم الحيوي لليبيين مثل الماء والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية، وفق بيان البيت الأبيض.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة.

كما شدد على أن الولايات المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المسار السياسي الذي يفضي إلى إيجاد حكومة حرة وموحدة ومنتخبة في ليبيا.

الرئيس الأميريكي جو بايدن ليبيا دانيال الخارجية الأميريكية

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