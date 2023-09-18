الرئيس السيسى يلتقى سلطان النيادى بعد عودته من أطول مهمة لرائد فضاء عربى

‎التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

تقدم الرئيس بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار.

