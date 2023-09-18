الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عادل يدير مواجهة الأهلي والمصري.. وإبراهيم نور الدين لزد والإسماعيلي

الاهلي
الاهلي

كشف اتحاد الكرة عن حكام مباريات غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024.

 

ويدير مواجهة الأهلي والمصري محمد عادل كحكم ساحة ويساعده محمود أبو الرجال وسامي هلهل.

 

بينما يدير مواجهة زد والإسماعيلي إبراهيم نور الدين ويساعده سمير جمال وأحمد صلاح.

 

 

 

ويلتقي الأهلي نظيره المصري في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

يعاني المارد الأحمر من الغيابات الاضطراية فى مباراة المصري البورسعيدي وهم الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات بسبب الإيقاف، بينما يغيب الخماسى عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح بسبب الإصابة.

ملامح تشكيل الأهلي أمام المصري

واستبعد كولر كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا من تشكيل الأهلي أمام المصري بشكل نهائي بسبب إيقافهما من قبل اتحاد الكرة رغم مشاركتهما أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي الذي أقيم في الطائف.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لمدة 6 مباريات بسبب أزمة الهتافات في مباراة الزمالك، بينما جرى إيقاف حسين الشحات مباراتين، بسبب واقعة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشارك بيرسي تاو بدلا من حسين الشحات في تشكيل الأهلي الأساسي، بينما يفاضل كولر بين صلاح محسن ورضا سليم لخلافة كهربا، بينما استقر علي أنتوني موديست لقيادة الخط الهجومي للأحمر.

 

 

 

اتحاد الكرة الدوري الدورى المصرى الأهلي والمصري زد والإسماعيلي

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