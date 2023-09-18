"الطاهري": كلمة الرئيس ببني سويف تضمنت رسائل كثيرة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه في أدبيات العمل السياسي والإعلامي، فإن كل كلمة ومفردة تصدر من رئيس الدولة يكون لها دلالتها ويجب دراستها أيضا، وأن تتم الدراسة في السياق العام للرؤية على نحو أوضح وأعمق، لأن كلمة القيادة السياسية موزونة بميزان من ذهب.

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديم حلقة برنامج "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ونحن نتابع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف وتحديدا قرية سدس الأمراء يوم السبت الماضي، وقفنا عند أكثر من مقطع لكلمة الرئيس، فقد تضمنت كلمة رئيس الجمهورية رسائل كثيرة، بالإضافة إلى القرارات المهمة التي أعلنت لكل المصريين".

وتابع: "توقفنا عند جملة تضمنها خطاب الرئيس وهي أننا نجحنا في التعامل مع الأزمة وتجاوز مراحلها الحرجة دون توقف عجلة الإنجاز، وهناك رسالة أخرى، وهي أن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع أي تهديدات خارجية كي يظل الوضع الداخلي مستقرا".

أحداث 2011

وأوضح أن جزءًا من الحرب التي دارت ضد العقول في مصر إبان أحداث 2011 أنه جرى التسفيه من مصطلح "الاستقرار"، مشيرًا إلى أن هذا المجتمع يتذكر أن الحال وصل بالمصريين أنهم يتمنون أن يعود يوم الجمعة يوما عاديا وطبيعيا في مصر.

وأكد، أن مصر زادت في السنوات العشرة الماضية 20 مليون نسمة، لكنها فتحت أبوابها لكل من أراد الاحتماء بأرضها من الدول العربية، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن مصر تستقبل 10 أو 12 ملايين من ضيوفنا العرب، منهيًا كلامه بكلمة “دام عز مصر”..