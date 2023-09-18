الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود الجندي: ليس هناك أي عمل فني استطاع أن يجسّد ملحمة أكتوبر

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر

يعد الفنان الراحل محمود الجندي أبرز الفنانين المشاركين في حرب أكتوبر فقد التحق بها خلال فترة تأديته للخدمة العسكرية وشارك في الجيش المصري كضابط احتياطي في الفترة من 1967 لـ1974.

وتحدث "الجندي" قبل وفاته في تصريحات تلفزيونية عن ذكرياته أثناء مشاركته في حرب أكتوبر، لافتًا أن الحرب كانت مفاجأة للجنود، وظنوا أن النصر ليس حقيقيًا مثلما حدث في 1967، لكن استطاع الجيش المصري أن يحقق النصر وهو ما فاجأ الجميع بسبب حالة الإحباط التي سيطرت على الشعب المصري من 67.

وأكد الفنان الراحل أنه لا يوجد أي عمل فني استطاع أن يجسد ملحمة أكتوبر، فالذي حدث حينها لا يوصف سواء أثناء الحرب أو بعد النصر العظيم.

وعن ذكرياته قال خلال استضافته في أحد اللقاءات التلفزيونية:"أنا قعدت 7 سنين في القوات المسلحة، المرحلة دي كانت أحسن فترة في حياتي، رغم إنهم كانوا في البداية فترة حرمان من حلم لأني كنت متخرج من معهد السينما سنة 67 بكل أحلام إني هطلع أكسر الدنيا وأعمل الحاجة اللي بحبها، قامت الحرب فتركت حلمي ودخلت الجيش، ظابط احتياطى في الطيران".

أضاف خلال اللقاء:"وقت حرب أكتوبر كنت في القوات الجوية، ومكناش عارفين هنحارب ولا هنعمل إيه وكنا في حالة يأس، الحرب كانت مفاجأة بالنسبة لنا إحنا كمان، كنت في وقتها  بمطار فايد، وخلال وجودي في القوات المسلحة لفيت على مطارات مصر كلها، وكنت المطار اللي بروح فيه نطلع طلعة ولسه واكلين مع بعض وتلاقينا راجعين من غير واحد فينا، اتعلمت وقتها إزاي أضغط على أعصابي وأكتم عواطفي في سبيل حلم كبير عايزين نحققه، لأن الحزن وقتها مكنش هيعمل حاجه ومش هيعيد اللي راح، وإزاى الشخص يتجرأ على الحزن واليأس".

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