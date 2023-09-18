الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كتب تؤرخ لذكرى النصر.. فواصل جديدة على شاشة "dmc" عن حرب أكتوبر

Dmc
Dmc

 تعرض شاشة dmc فواصل جديدة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الخمسين، تتمثل في كتب يتم عرض أبرز صفحاتها للمشاهد وكأنه يقرأ أبرز ما جاء عن الكتب التي تؤرخ لنصر أكتوبر المجيد.

وجاءت الكتب التي سيتم عرضها تباعا، على الشاشة، على هيئة فواصل fillers، كالآتي: كتاب المصريون والحرب تأليف جمال الغيطاني، كتاب حرب أكتوبر مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، كتاب حائط الصواريخ: في حرب أكتوبر محمد سعيد علي، كتاب أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية تأليف ويليام بير، كتاب إسرائيل نهاية الأساطير، كتاب مذكرات جندي مصري في جبهة قناة السويس تأليف أحمد حجي، كتاب نوتة الرادجي تأليف سامح فرج.

اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

وتحتفل شبكات وإذاعات الشركة المتحدة بخريطة مختلفة لإحياء ذكرى نصر أكتوبر، واحتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام تدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.
كما تشهد المناسبة الوطنية المجيدة تعاونا بين الجهتين لإخراج احتفالات اليوبيل الذهبي للنصر العظيم في أبهى صورة.

 تغطية خاصة من منتصف شهر سبتمبر 

ويمتد التعاون لخلق تغطية خاصة تبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر وتمتد طيلة شهر أكتوبر، عبر بث الأفلام والبرامج والسلاسل الوثائقية والترفيهية عن معلومات وحقائق لم تُعرض من قبل، وتقدم مشاهد تليفزيونية خاصة تخرج للنور لأول مرة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وتستعرض بطولات خالدة وحكايات من واقع ما جرى على أرض المعركة يرويها قادة وضباط ومجندون حاربوا على الجبهة في سيناء.

وتشهد شاشات المتحدة تعاونا على مستوى قطاعاتها وشبكاتها وقنواتها وبرامجها وصحفها ومواقعها وإذاعاتها، وتنسيقا ضخما، هو الأول من نوعه في هذه الصدد، بحيث تتاح للمصريين في كافة المنافذ المتلفزة والمسموعة والمقروءة الفرصة للاطلاع على تفاصيل جديدة وإفراجات حصرية للمرة الأولى عن وثائق تخص أعمال القتال في هذه الذكرى الوطنية المجيدة.

وتأتي هذه الخطوة الهامة بهدف تقديم المروية المصرية الكاملة حول حرب السادس من أكتوبر التي اندلعت قبل نصف قرن في العام 1973، وتخليد بطولات المصريين الذين تمكنوا من تحقيق النصر المجيد واستعادة أرضهم، وإتاحة كل المعلومات والحقائق أمام الأجيال التي لم تعاصر الحرب، لا سيما في ظل عالم مفتوح أمام حروب التشكيك في الإرادة ومحاولات طمس الحقيقة.

DMC قناة dmc فواصل كتب ذكرى حرب أكتوبر المجيدة الاحتفال باليوبيل لحرب أكتوبر

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