الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية بلبنان تحتفل بعيد الصليب المقدس

كنيسة
كنيسة

ترأس راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية بلبنان ، المطران حنا رحمة، فيكنيسة سيّدة المعونات في بعلبك، يعاونه الآباء شربل طراد، مروان معلوف، وميشال الدكان، القداس الاحتفالي العاشر الذي يدعو إليه سنويا النائب السابق إميل رحمة، جامعاً ما بين مناسبتي ولادة السيدة العذراء و"عيد الصليب"، بحضور النائب الدكتور سامر التوم وفعاليات ثقافية وفنية واجتماعية.

 إيمان للجميع وللإنسانية جمعاء

واستهل المطران رحمة ، عظته قائلاً، "إنيسوع عندما ولد في مغارة بيت لحم، أتى إليه المجوس من الشرق من بلاد فارس ليقدموا له الهدايا ويعترفون به ويقدرون مجيئه إلى الأرض، كما ان اليونانيين عندما التقوا به كان لديهم فرح كبير، فيسوع كان ليس ملكا للمسيحيين، بل هو صلة وصل بين الشرق وحضارة الغرب، وهو ملك البشرية، ومريم العذراء هي أم هذا الكون، من هنا فإن إيماننا هو إيمان للجميع وللإنسانية جمعاء، مسكين من لم يتعرف على العذراء مريم ولم يفهم التضحية من أجل خلاص الآخرين، وعظمة المسيح أنه أعطى كل شيء، وتخلى عن كل شيء من أجل كل انسان".

وأوضح أن"الإنجيل يحقق الشفاء الداخلي والعميق بروحه وقلبه وجسده، والمسيح لم يأت ليفرقنا أو لنكون أحزابا تدير الظهر لبعضها البعض، وإنما المسيح أتى بهذا الصليب، بالحركة العامودية التي تربطنا بالله، والأفقية التي تربطنا مع بعضنا البعض، لنبني وطننا يُفتخر به، ونبني إيمانا بالله كاملا ومتكاملا وواقعيا وحقيقيا".

وعقب القداس انطلقت مسيرة مريميّة من الكنيسة، مروراً بساحة الشاعر خليل مطران، وصولاً إلى تمثال سيّدة بعلبك.

أبرشية بعلبك دير الأحمر المطران حنا رحمة كنيسة سي دة المعونات في بعلبك ميشال الدكان القداس الإحتفالي

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