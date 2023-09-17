دبلوماسي سابق: غياب الأربعة الكبار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة كبيرة لبايدن

قال ريتشارد شميري، دبلوماسي أمريكي سابق، إن الجمعية العام للأمم المتحدة في ظل الأربعة الكبار “الصين وروسيا وفرنسا ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس وزراء الهند”، عن اجتماعها ستكون فرصة للولا يات المتحدة أن تتخذ دورًا رياديًا في العديد من القضايا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن التنمية المستدامة بعد انعقاد قمة العشرين والتغيرات المناخية واستمرار الدعم الأوكراني بعد الاعتداءات الروسية، هي أهم المواضيع التي ستناقش خلال الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا شاغل رئيسي للولايات المتحدة والحلفاء وما يركز عليه جو بايدن هو إعادة تفعيل آليات المؤسسات التي لها علاقة بالتنمية المستدامة مثل البنك العالمي وسيرى الكثير من الآليات لتفعيل دوره.

وأشار إلى أن قضية الفقر سيكون هناك منصة لدول الجنوب لإيصال أصواتها وسيكون هناك إمكانية لضم المزيد من الدول.

لا يوجد دولة وحدها تتناول قضية التغيرات المناخية

وأكد أن قضية التغيرات المناخية لا يوجد أي دولة بمفردها حتى لو بحجم الولايات المتحدة يتناول تداعيات التغيرات المناخية ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن المجتمع الدولي لابد أن يتعاون لوضع آلية للتغيرات المناخية وأن الولايات المتحدة قادرة على تقديم الدعم اللازم للتحول التكنولوجي والرقمي للمساهمة في تقليل التغيرات المناخية.