الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسي سابق: غياب الأربعة الكبار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة كبيرة لبايدن

بايدن
بايدن

قال ريتشارد شميري، دبلوماسي أمريكي سابق، إن الجمعية العام للأمم المتحدة في ظل الأربعة الكبار “الصين وروسيا وفرنسا ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس وزراء الهند”، عن اجتماعها ستكون فرصة للولا يات المتحدة أن تتخذ دورًا رياديًا في العديد من القضايا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن التنمية المستدامة بعد انعقاد قمة العشرين والتغيرات المناخية واستمرار الدعم الأوكراني بعد الاعتداءات الروسية، هي أهم المواضيع التي ستناقش خلال الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا شاغل رئيسي للولايات المتحدة والحلفاء وما يركز عليه جو بايدن هو إعادة تفعيل آليات المؤسسات التي لها علاقة بالتنمية المستدامة مثل البنك العالمي وسيرى الكثير من الآليات لتفعيل دوره.

وأشار إلى أن قضية الفقر سيكون هناك منصة لدول الجنوب لإيصال أصواتها وسيكون هناك إمكانية لضم المزيد من الدول.

لا يوجد دولة وحدها تتناول قضية التغيرات المناخية

وأكد أن قضية التغيرات المناخية لا يوجد أي دولة بمفردها حتى لو بحجم الولايات المتحدة يتناول تداعيات التغيرات المناخية ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن المجتمع الدولي لابد أن يتعاون لوضع آلية للتغيرات المناخية وأن الولايات المتحدة قادرة على تقديم الدعم اللازم للتحول التكنولوجي والرقمي للمساهمة في تقليل التغيرات المناخية.

دبلوماسي أمريكي سابق الجمعية العام للامم المتحدة الأربعة الكبار فرصة للولا يات المتحدة القضايا الاعتداءات الروسية جو بايدن التنمية المستدامة قضية الفقر التغيرات المناخية

مواد متعلقة

"العيادي" يكشف خطورة الملف البيئي وسبب غياب ماكرون عن "الأمم المتحدة"

ياسر ثابت: هناك تنافس فى جمعية الأمم المتحدة للفوز بأصوات الدول النامية

جوتيريش يُثنى على إسهامات "همرشولد" فى تشكيل الأمم المتحدة عبر العمل متعدد الأطراف

كيف تستعد فلسطين لطرح قضيتها فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ (خاص)

منتدى شباب العالم يُثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

وزير الري ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحثان التكيف مع تغير المناخ

الأكثر قراءة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

وفاة الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية