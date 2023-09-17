الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط تشيد بنتائج مصر فى الدورة الشاطئية "باليونا"

مهندس شريف العريان
مهندس شريف العريان

قدم لاكوفوس سكرتير عام اللجنة الدولية لاتحاد البحر الأبيض المتوسط التهنئة للجنة الأولمبية المصرية على نتائج بعثة مصرو بحصولها على المركز الخامس في الترتيب العام لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان.

كما وجه لاكوفوس الشكر للمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس بعثة مصر في اليونان على الهدايا التذكارية التي قدمها العريان للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط برئاسة ديفيد تيزانو وللجنة المنظمة، وهي عبارة عن درع اللجنة الأولمبية المصرية، كما قدم العريان هدايا تذكارية علي أشكال فرعونية لرئيس الاتحاد اليوناني للخماسي الحديث ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأمين صندوق الاتحاد اليوناني للخماسي الحديث؛ تقديرا لهم على جهودهم في تذليل جميع العقبات أمام الفرق المشاركة بدورة الألعاب.

واحتلت مصر المركز الخامس في الترتيب العام لجدول ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

وجاءت مصر في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، فيما احتلت ايطاليا المركز الأول، برصيد 42 ميدالية منها 13 ذهبية واليونان المركز الثاني برصيد 33 ميدالية منها 13 ذهبية.

وأحرز ميداليات مصر في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية رياضتي السباحة بالزعانف التي كان لها نصيب الأسد والخماسي الحديث.

توجت بعثة السباحة بالزعانف بـ8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وجاءت تفاصيل الميداليات كالتالي: 

الميداليات الذهبية:

أحرز منتخب مصر الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بزمن قدره 1:19:06.7، ويتكون الفريق من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.
وتوجت جميلة علي بالميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو سيدات محققة زمن 42:48.2 متفوقة على سباحة إيطاليا زاغيت التي أحرزت الفضية ولاعبة اليونان تسيانو التي حققت البرونزية.

وفاز مروان العمراوي بالميدالية الذهبية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال محقق 20:50.8،  
وتوجت لوجين شوقي أبو الروس، بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقما جديدا للدورة المتوسطية الشاطئية.

الميداليتان الفضيتان:

فازت لوجين شوقي أبوالروس بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان ببراكي، فيما حققت لاعبة إيطاليا ماجوفا الميدالية البرونزية.

وأحرز أحمد هشام رضوان الميدالية الفضية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال بزمن 22:19.4.
الميداليتين البرونزيتين:  

أحرز أحمد هشام البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية، ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58، خلف سباحي اليونان.

وافتتح الخماسي الحديث التتويج لبعثة مصر في هيراكليون باليونان بالحصول على برونزية الزوجي المختلط من خلال الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم.

يرأس بعثة السباحة بالزعانف كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، فيما يرأس بعثة مصر في الدورة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

أحمد هشام زعانف مزدوجة ألعاب البحر المتوسط الشكر للمهندس شريف العريان بعثة السباحة بالزعانف

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