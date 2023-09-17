الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلقة خاصة عن ذكرى انتصار أكتوبر الـ50 في "صاحبة السعادة"

ذكرى انتصار أكتوبر
ذكرى انتصار أكتوبر

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973، تستضيف الفنانة إسعاد يونس فى حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع  على قناة dmc، بعض الفنانين الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهم الفنان لطفي لبيب “سلاح المشاة”، الفنان أحمد فؤاد سليم “دفاع جوي”، الفنان حسن العدل “سلاح المدفعية”، والفنان سامي عبد الحليم “مشاة ميكانيكا”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءً.

وخلال الحلقة يستعرض الفنانين ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

ونشرت قناة dmc برومو الحلقة، وظهرت فيه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، قائلة: "من خمسين سنة عبرنا وانتصرنا، وحققنا معاني أجل وأعز معاني في تاريخ هذا الوطن، أبطال من حرب أكتوبر".

تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال حرب أكتوبر

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال حرب أكتوبر، وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.

الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر أكتوبر الثلاثاء المقبل الذكري الخمسين برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة في حلقة خاصة

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