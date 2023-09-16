السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل: الرئيس السيسى أكد على معرفته بموجة الغلاء التى يعانى منها المواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للحكومة اليوم، هي نتاج طبيعي لكافة أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال هذه التصريحات كان يعبر عن متابعته ومعرفته التامة بموجة ارتفاع الأسعار، وأن المواطن يئن من ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة الصعبة. 

توجيهات الرئيس السيسي 

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه عبر فضائية extra news، أنه كان هناك خلال الأشهر الماضية بعض الأفكار والطروحات التي تمت دراستها وتقييمها، ومن ثم صدرت التوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان معنيًا بشكل كبير بأسعار المعاشات لذوي الدخول المنخفضة الذين تأثروا بحد الإعفاء الضريبي، وبالتالي رفع حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يعتبر تخفيفًا للمعاناة عن محدودي الدخل، لأنها تعتبر الفئة التي تضررت بشدة خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، الذي يأتي جزء كبير منها من الخارج، حيث يواجه العالم موجة ارتفاع أسعار جراء جائحة كورونا، وازداد الأمر سوءًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دخلنا في أزمة اقتصادية عالمية. 

الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار الرئيس السيسي ارتفاع الأسعار جائحة كورونا

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