محافظ بنى سويف: عزاء الرئيس فى ضحايا ليبيا طبطب على الأهالى

قال محمد هاني، محافظ بني سويف، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبني سويف تشريف للصعيد كله، لأن الرئيس نزل قرية كانت من أفقر القرى ودخلتها حياة كريمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس قدم واجب العزاء وكان أهالي المتوفين متواجدين من مراكز أخرى، بالإضافة لقرية الشريف وكانت لفتة طيبة من الرئيس، لأنه طبطب على أهالي بني سويف الذين فقدوا أبناءهم بالعاصفة دانيال، مؤكدًا أن حديث الرئيس معهم هو حديث الأب والأخ والحزين على المفقودين.

وتابع، أن الجماهير التي كانت في استقبال الرئيس من مركز ببا، وباقي المركز كانت تريد المشاركة، ولكن آثرنا أن يكون المركز فقط حفاظًا على الشكل العام والجميع يريد أن يشكر الرئيس على المشروعات التي نقلت المحافظة من الأكثر احتياجًا للأقل في معدلات البطالة والأمية في مصر.

أهم مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء

وأكد أن المربع الذي تواجد به الرئيس ضم مجمع مدارس يشمل 6 مدارس، ومجمع خدمات ومركز تكنولوجي وشهر عقاري وتموين وتضامن وبريد ونقطة شرطة ومركز طب أسرة ومركز تقديم خدمات المحمول وسوق للمواطنين وموقف وكل المرافق من صرف صحي ومياه شرب وإسعاف ومطافي والخدمات الزراعية والبيطرية.