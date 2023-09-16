«التصديرى للصناعات الغذائية»: زيارات الرئيس الخارجية حققت طفرة فى الصادرات خلال العام الجارى

قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مصر حققت زيادة فى الصادرات هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى فتح أسواق جديدة للتصدير فى الدول الإفريقية.

وأوضح «الوكيل»، لـ«الدستور»، أن الجولات والزيارات الرئاسية الخارجية نجحت فى زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق بديلة أمام الشركات المصرية، وبفضل استعادة مصر علاقاتها الإفريقية وتعميق التعاون المشترك شهدت الصادرات المصرية لإفريقيا نموًا كبيرًا.

وشدد «الوكيل» على أهمية التركيز على هذه الأسواق كونها بيئة استثمارية واعدة، وفق توجهات الدولة، مضيفًا أنه تم فتح أسواق جديدة فى عدة دول بأمريكا وأوروبا تعد ذات مكسب سريع فى زيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى لدية خطة محكمة، هذا العام، لتحقيق أعلى قدر من نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الزيادة تتجاوز الـ٢٠٪، مقارنة بالعام الماضى.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ثالث قطاع فى مصر من حيث التصدير ويمثل نحو ١٤٪ من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، متوقعًا أن ترتفع تلك النسبة بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن خطة المجلس التصديرى لزيادة الصادرات تشمل بعثة ترويجية، فى نوفمبر المقبل، إلى دولة الجزائر بالتعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، ويتم حاليًا التحضير لهذه الزيارة.

وأوضح أن هذه البعثة تستهدف الترويج للشركات المصرية فى قطاع الصناعات الغذائية، ويتم التنسيق مع كبرى الشركات الغذائية هناك لزيادة التبادل التجارى فى هذا القطاع، فضلًا عن دراسة كل احتياجات السوق والسلع التى تستوردها الجزائر من الخارج لكى توفرها الشركات المصرية.

وكشف عن مشاركة المجلس التصديرى فى أكبر معرض للصناعات الغذائية حول العالم بنحو ٨٠ شركة مصرية حتى الآن، ويقام فى ألمانيا خلال أكتوبر المقبل.

وكشف أيضًا عن تنسيق المجلس التصديرى للمشاركة فى معرض فود أفريكا، فى ديسمبر المقبل، والذى تشارك به كبرى الشركات المصرية، ويمثل فرصة واعدة لجذب عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر بقطاع الصناعات الغذائية، كما أنه فرصة لزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى يعمل بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء السعودية على سرعة اعتماد عدد جديد من المصانع المصرية المؤهلة للتصدير، لزيادة التبادل التجارى.

كان المجلس التصديرى كشف فى تقريره الشهر الماضى عن ارتفاع صادرات مصر الغذائية فى الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٨٪، لتسجل ٢.٦ مليار دولار بقيمة نمو ١٨٥ مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٢ والتى كانت قد بلغت حوالى ٢.٤ مليار دولار، وتعد تلك القيمة هى الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية لنفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات إلى الدول العربية تمثل ٥٣٪ من إجمالى حجم الصادرات محققة نسبة نمو ١٣٪، وتتربع على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة ١٣٦١ مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة ٥١٣ مليون دولار بنسبة نمو ٨٪ وتمثل ٢٠٪ من إجمالى الصادرات، ثم الدول الإفريقية غير العربية.