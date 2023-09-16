مؤلف "بضع ساعات في يوم ما" يعلن موعد عرضه في السينما

أعلن المؤلف محمد الصادق، مؤلف فيلم بضع ساعات في يوم ما، عن موعد عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، والذي انتهى تصويره منذ فترة طويلة، بوجود قائمة من ألمع النجوم.

وكتب المؤلف محمد صادق، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وذلك من خلال خاصية الـ"ستوري" إن الشركة المنتجة للعمل استقرت على عرضه يوم 18 يناير المقبل في السينمات.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم بضع ساعات في يوم ما، بطولة هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم مأخوذ عن رواية لمؤلفه محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

وتحكي عن مجموعة تفاصيل لحياة الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعد بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

يذكر أن آخر أعمال المخرج عثمان أبو لبن هو فيلم الكاهن الذي عرض مؤخرًا عبر منصة “Watch it” وحقق نجاحًا عبر المنصة وفي دور العرض السينمائي ويشارك في بطولة فيلم الكاهن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.