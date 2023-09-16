السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمسجد النور في العباسية

الدورة التخصصية للأئمة
الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة التخصصية لتدريب الأئمة والمفتشين، بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بوزارة الأوقاف.

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وعُقدت المحاضرة الأولى للدكتور عبد الله محمدي مدير الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفيها أكد أن أهداف الإدارة العامة للشئون الإدارية تطبيق السياسات العامة في النواحي الإدارية, والمالية للوصول إلى الحد الأعلى من الإنتاجية ، وتقديم الخدمات اللازمة للموظفين بالسرعة الفائقة.

كما عُقدت المحاضرة الثانية للدكتورة ألفت السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات وفيها أكدت على أهمية رفع مستوى الأداء الوظيفي من خلال تطوير الموظف لمواكبة آخر مستجدات العصر بأسلوب علمي يدعم مصلحة العمل من خلال وضع سياسات، وأنظمة واضحة للأعمال الإدارية, والمالية، وأسلوب تنفيذها سعيًا لتحقيق الرؤية والأهداف.

 

وفي سياق آخر، اختتمت اليوم، فعاليات دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي عُقدت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الرابع والثلاثين "الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي"، مما كان له أكبر الأثر في الجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية والفنية في هذه الدورة التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني”، بجاردن سيتي بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي. 

المصرية الدورة التخصيية لتدريب الأئمة والمفتشين بمسجد النور بالعباسية تطبيق السياسات تطوير الموظف لمواكبة آخر مستجدات العصر

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